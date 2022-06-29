МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных ограничительных мер, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна

"Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения", — сказал Антонов, чье заявление распространила российская дипмиссия.

Таким образом высокопоставленный дипломат отреагировал на введенные днем против России санкции США, которые среди прочего затронули импорт ее золота и предприятия военно-промышленного комплекса.

Антонов обратил внимание на то, что сегодня Вашингтон сам страдает от антироссийских запретов. Как напомнил посол РФ, рост потребительских цен в стране установил антирекорд за последние 40 лет, а партнеры США все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты.

"Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", — указал Антонов.

Затрагивая проблему продовольственной безопасности, посол подчеркнул, что именно волна антироссийских рестрикций со стороны Запада подхлестнула глобальный кризис в этой сфере.

"Его первопричины – неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19. Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", — заявил Антонов.