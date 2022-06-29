МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Положение, в которое попала Европа, развязав войну санкций против России, может усугубиться, предупредил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков объяснил, что означает желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС

"Серьезные последствия для Европы, прежде всего энергетические и экономические, уже несут объявленная Западом санкционная война и противостояние с Россией. Причем они могут стать еще серьезнее", — подчеркнул он.

По словам Пушкова, что касается превращения Украины в страну с нейтральным статусом, то для Европы никаких негативных последствий это иметь не будет — только позитивные. Так он прокомментировал заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что нужно оказать Украине всю возможную поддержку и при этом не следует искать скорейшего мирного урегулирования.