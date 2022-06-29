МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ЗАПРЕТ ПРОВОЗА ГРУЗОВ В РОССИЙСКИЕ ПОСЁЛКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ВЕДУТСЯ РОССИЙСКОЙ И НОРВЕЖСКОЙ СТОРОНАМИ — ГЕНКОНСУЛ

ГЕНКОНСУЛ РФ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ОБ ОТКАЗЕ НОРВЕГИИ В ПРОПУСКЕ ГРУЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: ВЛАСТИ НЕ ПРОДУМАЛИ ДО КОНЦА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ШАГА

ПРОДУКТАМИ РОССИЙСКИЕ ПОСЁЛКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ, ИХ ХВАТИТ ДО АВГУСТА, ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕМ И МЕДТЕХНИКОЙ — ГЕНКОНСУЛ

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