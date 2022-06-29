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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220629/837324515.html
В МИД рассказали о последствиях запрета Швеции на транзит российских грузов
Экономика
Новости
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ЗАПРЕТ ПРОВОЗА ГРУЗОВ В РОССИЙСКИЕ ПОСЁЛКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ВЕДУТСЯ РОССИЙСКОЙ И НОРВЕЖСКОЙ СТОРОНАМИ — ГЕНКОНСУЛ ГЕНКОНСУЛ РФ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ... ПРАЙМ, 29.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОВОДУ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ЗАПРЕТ ПРОВОЗА ГРУЗОВ В РОССИЙСКИЕ ПОСЁЛКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ВЕДУТСЯ РОССИЙСКОЙ И НОРВЕЖСКОЙ СТОРОНАМИ — ГЕНКОНСУЛ
ГЕНКОНСУЛ РФ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ОБ ОТКАЗЕ НОРВЕГИИ В ПРОПУСКЕ ГРУЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: ВЛАСТИ НЕ ПРОДУМАЛИ ДО КОНЦА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ШАГА
ПРОДУКТАМИ РОССИЙСКИЕ ПОСЁЛКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ, ИХ ХВАТИТ ДО АВГУСТА, ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕМ И МЕДТЕХНИКОЙ — ГЕНКОНСУЛ
Новость дополняется