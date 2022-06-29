МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Великобритания внесла ряд российских физических и юридических лиц в санкциюнный лист. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте правительства страны. Во Франции назвали страны, ругающие Запад за санкции против России

"Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин — второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата "Интеррос", — говорится в сообщении.

Страна также ввела санкции против председателя совета директоров "БТС-Мост" Руслана Байсарова, начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жены, председателя Совета директоров АО "Колмар Груп", Анны Цивилевой, сына председателя совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Саида Гуцериева и младшего брата бизнесмена Саит-Салама Гуцериева.

В британский санкционный список также попал Московский индустриальный банк. В ограничительные меры протав организации вошла заморозка активов.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против владельца российской трубопроводной компании "Велесстрой", хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича.

Также Лондон ввел в рамках санкционного режима по Сирии ограничительные меры в отношении российских компаний ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".