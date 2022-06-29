МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на повышение эффективности контроля за валютными операциями с использованием бюджетных средств и упрощение требований валютного контроля в отношении экспортеров. Госдума одобрила конвертацию купленных за рубежом российских бумаг

Документ наделяет Федеральное казначейство полномочиями агента валютного контроля. В случае совершения его клиентами операций в иностранной валюте Казначейство будет в таком же порядке, как и банки, информировать о них органы валютного контроля, то есть правительство и Банк России.

Закон обязывает клиентов Казначейства осуществлять валютные операции с бюджетными средствами через счета, открытые Казначейству в уполномоченных банках. Это позволит обеспечить прозрачность бюджетных расходов, централизацию таких операций, а также экономию бюджетных средств, поскольку валютные счета Казначейства открываются и обслуживаются бесплатно.

При этом клиенты Казначейства должны будут предоставлять ему информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по договорам (контрактам). Закон также вводит обязанность возвращать деньги на счета Казначейства в уполномоченных банках при неиспользовании средств, ранее зачисленных на зарубежные счета резидентов или третьих лиц. Госдума ввела единый налоговый счет налогоплательщика с 2023 года

Помимо этого, резидентам разрешается не зачислять на свои счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли при зачете встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров с нерезидентами, а также при замене обязательства нерезидента перед резидентом новым. Конкретный перечень разрешенных случаев проведения таких зачетов или замены обязательств установит правительство по согласованию с ЦБ.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки. В частности, со дня официального опубликования начнет действовать норма, разрешающая валютные операции, совершаемые за рубежом филиалами российских медорганизаций государственной системы здравоохранения с российскими физлицами и юрлицами в рамках заключенных договоров, за исключением наличных расчетов с юрлицами.