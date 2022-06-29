МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Россияне в мае 2022 года стали меньше бояться увольнений — доля считающих риск потерять работу незначительным достигла исторического рекорда в 65%, одновременно уровень опасений граждан за курс рубля опустился до минимума за последние восемь лет, говорится в исследовании потребительских настроений россиян "Индекс Ивановых" SberCIB Investment Research. Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

"Ивановы уверены в завтрашнем дне и оценивают риски увольнений как незначительные. Доля таких граждан достигла исторического рекорда за всё время проведения исследования — 65% опрошенных. При этом 23% респондентов ожидают увеличения заработной платы в 2022 году", — сказано в исследовании.

Также россияне поверили в курс рубля, отмечают аналитики. "Укрепления национальной валюты ожидают 40% Ивановых, ослабления — лишь 19%. Доля тех, кто не ожидает изменений курса, составляет 17%. Таким образом, уровень опасений (связанных с — ред.) курсом рубля опустился до минимума за последние 8 лет", — пишут они.

Сейчас 55% россиян относят себя к среднему классу по уровню благосостояния, что на 3 процентных пункта больше, чем в марте 2022 года. Это немного выше среднего значения за последние 7 лет (51%) и значительно лучше ситуации в мае 2020 (47%), когда коронавирусные ограничения ухудшили качество жизни россиян.

Основным опасением россиян остаётся здоровье — о нём беспокоятся 62% опрошенных в мае против 54% в марте 2022 года. При этом доля счастливых россиян по сравнению с маем 2020 года в текущем году выросла на 8 процентных пунктов — до 56%.