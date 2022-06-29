МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны во Владимирской области. Крупнейший производитель цемента в Индии платит за российский уголь в юанях - СМИ

Мишустин встретился с губернатором области Александром Авдеевым.

"Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть", — сказал Мишустин в ходе встречи. "Надеюсь, что мы это решение примем в ближайшее время", — добавил он.

Авдеев заявил, что все условия для создания в регионе инновационного кластера будут выполнены.

В среду премьер посетил промышленный технопарк "Иксэл", который находится в городе Киржаче Владимирской области, там он ознакомился с производством и высоко оценил продукцию его резидентов.

"Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами. На сегодняшний день действительно то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляют", — сказал глава правительства.

"Сегодня даже отсутствие кооперации, которое сложилось, им даёт возможность сформировать требования к кооперации по всей стране. Они этим активно занимаются", — добавил он.