МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Производство электронного оборудования в России в мае сократилось на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Россия снизила производство золота на 4,6%

Согласно данным ведомства, за этот же период выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 36,2%.

В сравнении же апрелем 2022 года в мае производство электронного оборудования снизилось на 14,5%, а компьютеров, электронных и оптических изделий — на 0,8%.

Всего же за первые пять месяцев 2022 года выпуск электронного оборудования сократился на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого, а производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 18,6%.