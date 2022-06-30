МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июне выросла до 5,3% с уровня мая в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Розничные продажи в Германии увеличились в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне мая в 5%.