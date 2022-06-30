МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, временно допускающий изменение существенных условий концессионных соглашений без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), за исключением сферы ЖКХ. Третье чтение запланировано на 5 июля. Госдума одобрила сделки с активами до двух миллиардов рублей без ФАС

Документ позволяет до 1 января 2023 года вносить изменения в существенные условия концессионного соглашения, заключенного до 1 марта текущего года, по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом, если при исполнении соглашения изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении.

Но внесение таких изменений не должно приводить к изменению целевого назначения объекта концессионного соглашения, уменьшению объема инвестиций в его создание или реконструкцию и увеличению цен (тарифов) на производимые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.

Это упростит процедуру изменения существенных условий заключенных концессионных соглашений и сократит срок их пересмотра для бизнеса на 30 дней, поясняло Минэкономразвития РФ. Необходимость этой меры вызвана ростом цен на стройматериалы в 2022 году. При этом главным условием применения упрощенного порядка пересмотра соглашений останется сохранение объема инвестиций и размера тарифов для конечного потребителя, отмечало министерство.

Законопроект не касается концессионных соглашений, предметом которых выступают объекты теплоснабжения; централизованные системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отдельные объекты таких систем; объекты, относящиеся к производству, передаче и распределению электроэнергии; объекты газоснабжения; объекты по обработке, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.