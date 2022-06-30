2022-06-30T15:38:22+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837345206.html
Доходы населения США выросли в мае
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Доходы населения США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. В то же время потребительские расходы... ПРАЙМ, 30.06.2022
экономика, новости, сша, минторг, доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доходы населения США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы увеличились на 0,2% в месячном выражении.
Доходы выросли в соответствии с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, рост расходов ожидался на уровне 0,4%.