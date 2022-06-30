МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доходы населения США в мае выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 77%

В то же время потребительские расходы увеличились на 0,2% в месячном выражении.

Доходы выросли в соответствии с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, рост расходов ожидался на уровне 0,4%.