ООН призвала США снять санкции с Ирана
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ООН ПРИЗЫВАЕТ США СНЯТЬ САНКЦИИ С ИРАНА, КАК ЭТО ПРЕДПИСЫВАЕТ СВПД — ЗАМГЕНСЕКА ООН
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https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347474.html
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ООН ПРИЗЫВАЕТ США СНЯТЬ САНКЦИИ С ИРАНА, КАК ЭТО ПРЕДПИСЫВАЕТ СВПД — ЗАМГЕНСЕКА ООН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220630/837347474.html
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