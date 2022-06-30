МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва, следует из законопроекта правительства, внесенного в Госдуму. Тарифы на энергоресурсы в Белоруссии будут зависеть от российского рубля

"Проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения; временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных ценностей государственного резерва", — говорится в тексте законопроекта.