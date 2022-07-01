МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась в июне до рекордных 8,4% с 8,1% месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Reuters: Банк Европы проведет ребалансировку в рамках PEPP

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 1 июля, в 12.00 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июне снизился до 52 пунктов с 54,6 пункта в мае, как и показала предварительная оценка.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в промышленности США. Эксперты прогнозируют, что показатель в июне снизился до 54,9% с 56,1% в мае.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на 10 – до 594 агрегатов.