МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — День Канады — выходной    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь) 52,4 54 (факт)
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май) 1,23 1,24 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) 1,9% 2,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь) 0,2% -0,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2022) 2,2% 18,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2022) 9 10 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2022) 14 9 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2022) 9 13 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 48,1 51,7 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 53,8 52,1
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 51,9 50,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 51
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,8 52
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 52
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 53,4
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,8% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,8%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 8,1% 8,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 52,4  
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь) 49,6  
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 56,1 54,9
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 594  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 753  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -63,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 289,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 163,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 30,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -114,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,6 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -58,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,2 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -15,6 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июнь) 50,8  