События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 июля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День Канады — выходной
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь)
|52,4
|54 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май)
|1,23
|1,24 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь)
|1,9%
|2,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июнь)
|0,2%
|-0,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2022)
|2,2%
|18,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2022)
|9
|10 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2022)
|14
|9 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2022)
|9
|13 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|48,1
|51,7 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|53,8
|52,1
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|51,9
|50,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|51
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,8
|52
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|52
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|53,4
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|3,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|8,1%
|8,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|52,4
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь)
|49,6
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|56,1
|54,9
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|594
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|753
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-63,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|289,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|163,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|30,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-114,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,6 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-58,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,2 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-15,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июнь)
|50,8
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837354583.html