В Подмосковье заработал новый налоговый режим для бизнеса
Подмосковные власти сообщили о вводе нового налогового режима для бизнеса с 1 июля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба регионального мининвеста Московской области сообщила, что с 1 июля в регионе заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей.
Сообщается, что для бизнеса работает новый специальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
"На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", — сказано в сообщении.
Отмечается, что новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей.
Названы следующие основные преимущества нового режима: освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов.
"Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения книги учета доходов и расходов", — добавили в пресс-службе.