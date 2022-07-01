МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-служба регионального мининвеста Московской области сообщила, что с 1 июля в регионе заработал новый налоговый режим для организаций и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей. В Москве введен экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса

Сообщается, что для бизнеса работает новый специальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

"На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в качестве эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан", — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей.

Названы следующие основные преимущества нового режима: освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов.

"Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения книги учета доходов и расходов", — добавили в пресс-службе.