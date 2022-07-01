МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Камчатского края с 15-летием его образования и указал на важность привлечения инвестиций в его развитие. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подписал указ об экономических мерах в топливно-энергетической сфере

"Сегодня важно ставить перед собой и решать перспективные, амбициозные задачи, уделять приоритетное внимание привлечению инвестиций, реализации масштабных инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест. И конечно, в числе главных, ключевых целей — поддержка туристической отрасли, ведь Камчатка — удивительный по красоте заповедный край", — говорится в тексте телеграммы.

Путин также добавил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало значимым событием для Дальнего Востока и всей страны, открыв новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона.

В конце поздравления российский лидер пожелал жителям региона успехов в реализации намеченных планов на благо родной земли.