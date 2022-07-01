МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Газета Times сообщила со ссылкой на источники, что кабмин Великобритании планирует снизить 20-процентный НДС, чтобы остановить рост инфляции и помочь гражданам справиться с последствиями роста стоимости жизни. В Британии начали готовиться к прекращению поставок газа из России

По данным газеты, с таким предложением выступил руководитель аппарата премьер-министра Стив Барклай.

"Конечно, мы направим все наши силы на снижение самого большого из всех расходов домохозяйств — налоговых платежей. Он должен снизиться, и он снизится, потому что это лучший способ обеспечить необходимый нам рост", — приводит Times слова из письма премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона членам правящей консервативной партии.

Вместе с тем, издание отметило, что британский Минфин обеспокоен возможными последствиями этой меры и предупреждает, что в конечном счете это может только подстегнуть инфляцию из-за чрезмерного стимулирования экономики.

В Times считают, что снижение НДС до 17,5% обойдется правительству примерно в 18 миллиардов фунтов.

Причиной данной меры газета считает растущее давление на Джонсона со стороны консерваторов, требующих от него выполнения обещания снизить для населения налоговое бремя, которое достигло рекордного уровня с 1940-х годов. При правительстве Джонсона более двух миллионов человек стали налогоплательщиками с повышенной ставкой. В общей сложности 6,1 миллиона человек теперь платят 40-процентную ставку подоходного налога, пишет газета со ссылкой на данные Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.