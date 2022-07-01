МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рекордная за 25 лет инфляция зафиксирована в Польше в мае, сообщает Главное управление статистики республики. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 14,5%

"Инфляция в июне в годовом исчислении составила 15,6%. Это самый высокий показатель с марта 1997 года", — говорится в сообщении. При этом за последний месяц цены выросли на 1,5%.

Сильнее всего в Польше подорожало автомобильное топливо – на 46,7% в годовом выражении и на 9,4% за месяц. Цены на энергоносители в июне стали выше на 35,3% по сравнению с июнем 2021 года.

По мнению аналитиков, показатель инфляции в Польше в ближайшее время не снизится. Представитель Польского института экономики Марчин Ключник считает, что только за продовольствие в будущем августе поляки будут платить примерно на 20% больше, чем годом ранее. В июне же этот показатель составил 14,1% по сравнению с июнем прошлого года.