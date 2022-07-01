Путин назвал давление Запада фактором сближения России и Белоруссии
Путин считает, что санкции Запада ускоряют объединительные процессы России и Белоруссии
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое давление, санкции "коллективного Запада" подталкивают Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов.
Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля.
"Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами", — подчеркнул российский лидер.
Путин также заявил, что Россия и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.
По его словам, Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки.
"Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", — отметил президент.