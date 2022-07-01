МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии, что Россия готова поддержать ряд белорусских инвестпроектов по созданию и модернизации производств в республике и в РФ. Лукашенко оценил влияние санкций на отношения России и Белоруссии

По его словам, в качестве приоритетной совместной задачи рассматривается запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление.

"Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", — сказал он.

Путин отметил, что особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации. "В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", — подчеркнул Путин.