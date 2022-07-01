РИМ, 1 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Италии по итогам июня достигла рекордных показателей за 36 лет, ускорившись до 8% в годовом выражении, говорится в предварительных оценках Национального института статистики (Istat). Италия выделила еще 3 миллиарда евро на поддержку населения

Показатели июня сравнимы с январем 1986 года, когда инфляция составила 8,2%.

В мае уровень инфляции в годовом исчислении увеличился на 6,8%. Такой сильный рост не фиксировался в стране с конца 1990 года.

Также Istat привел статистику роста цен на потребительские товары, которые за месяцы выросли на 1,2%, наибольший вклад в который внесли тарифы на энергоносители. В мае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 42,6%, в июне их подорожание составило 48,7%.

Ускорение цен на продукты питания, как обработанные, так и необработанные, повышает стоимость потребительской корзины на 8,3%, отмечается в коммюнике.