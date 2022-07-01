МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Последствий введения возможных санкций в отношении России по золоту опасаться не стоит. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Цены на золото нацелились на падение по итогам третьей недели подряд

По словам дипломата, золото является символическим товаром. Объемы экспорта российского драгметала за несколько лет снизились до минимума, поэтому "какие-то решения применительно к российскому золоту" не повлияют на экономику страны, заключил Чижов.