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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220701/837363368.html
Чижов: санкции ЕС против российского золота не повлияют на экономику страны
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Последствий введения возможных санкций в отношении России по золоту опасаться не стоит. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. По словам дипломата, золото... ПРАЙМ, 01.07.2022
экономика, новости, россия, ес, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Золотые слитки и самородки
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Последствий введения возможных санкций в отношении России по золоту опасаться не стоит. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
По словам дипломата, золото является символическим товаром. Объемы экспорта российского драгметала за несколько лет снизились до минимума, поэтому "какие-то решения применительно к российскому золоту" не повлияют на экономику страны, заключил Чижов.