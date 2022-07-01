МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов). Bloomberg рассказал о серьезных проблемах с выплатой госдолга Украины

По данным агентства, ЕС планирует предоставить финансовую помощь в таком размере пока еще не согласовано выделение более масштабного пакета финансовой поддержки в размере 8,8 миллиарда евро (9,1 миллиарда долларов) в качестве займа из-за несогласия Германии.

Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году. Позднее 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Евросоюз решил выделить помощь в 9 миллиардов евро.