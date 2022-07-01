МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Близкий к рекордному урожай зерновых планируют собрать в Запорожской области, сообщил глава Акимовского района Максим Зубарев. В столице ДНР начали выдавать российские паспорта

"Сейчас фермеры сдают продукцию по 150 долларов за тонну. Раньше максимальная цена была 100-120 долларов. В этом году мы ждем урожай 38-40 центнеров с гектара", — сказал глава района журналистам.

Агроном Виктор Белоусов подтверждает слова Зубарева – урожай хороший.

"Урожай в этом году хороший, мы уже собрали 28% ячменя, 32% рапса. Урожай боле 5 тонн с гектара. Урожаем этого года мы довольны. Пшеницу еще не начинали убирать. Но в этом году проще, поскольку с фермеров не берут плату за воду и электричество", — рассказал агроном.

Сейчас чтобы работать в законном поле, достаточно просто зарегистрироваться.

"Предприниматели регистрируются в Мелитополе как юрлица, связываются с зернотрейдером или сдают на элеватор. Также к нас есть две автотранспортные компании, которые помогают вывезти зерновых с поля. Единственное, есть проблема, это те фермеры, которые не хотят работать "вбелую" и не регистрируются", — сказал Зубарев.

Он отметил, что при украинской власти фермерам жилось достаточно тяжело.

"Раньше здесь была махновщина, зарабатывали только… которые приезжали в поле и диктовали свои цены. Если фермер отказывался, то здесь работал криминалитет, который не давал вывозить продукцию с поля", — резюмировал он.