МИНСК, 2 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Юрий Назаров заявил, что в условиях западных санкций республике вполне реально выполнить задачу по увеличению экспорта в Россию минимум на 4 миллиарда долларов в год. Путин назвал давление Запада фактором сближения России и Белоруссии

"Стоит задача <…> добавить (в объеме экспорта — ред.) в Российскую Федерацию минимум 4 миллиарда (долларов), а может и больше. Ведь этот объем высвобождается на российском рынке с уходом большинства западных производителей. Это вполне реальная задача, которую надо выполнить", — сказал Назаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", отрывок которого опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.

Вице-премьер пояснил, что из-за того, что республику с некоторых рынков "выдавили, закрыли", в частности, европейский, украинский, "нам надо переориентировать почти 16 миллиардов (долларов — ред.) экспорта".

По официальным данным, экспорт Белоруссии в Россию в 2021 году составил 16,4 миллиарда долларов. Ранее в правительстве Белоруссии заявляли, что около 30% экспорта белорусской продукции может быть переориентировано на российский рынок на сумму 4,5 миллиарда долларов. Это — прежде всего машины, оборудование, продукция химической, легкой промышленности, деревообработки, металл и изделия из него.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.