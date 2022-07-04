МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов планируют принять участие в главной стратегической сессии выставки "Иннопром" и провести переговоры в Екатеринбурге. Мишустин обозначил новые задачи для морского и речного флота

Отмечается, что председатели правительств обсудят российско-казахстанское сотрудничество, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях. Также премьеры рассмотрят приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.

В ходе поездки Мишустин также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.