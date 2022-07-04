2022-07-04T09:20:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220704/837374186.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июля
Экономика
Новости
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. Ожидаемые в понедельник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День независимости /... ПРАЙМ, 04.07.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День независимости / Independence Day — выходной
|
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|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-3,9%
|9,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (май)
|3 млрд евро
|-1 млрд евро (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-99,5 тыс
|
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|2,046%
|
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь 2022
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|RUB
|ТГК-14 — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.07.2022, договор с Промсвязьбанком)
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|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021
|0,25 (только ап) — див-д 2020
|1,524 (ао, ап) — див-д 2021