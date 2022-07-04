МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День независимости / Independence Day — выходной    
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май) -3,9% 9,9% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (май) 3 млрд евро -1 млрд евро (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -99,5 тыс  
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 2,046%  
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июнь 2022    
  RUB ТГК-14 — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.07.2022, договор с Промсвязьбанком)    
  RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 0,25 (только ап) — див-д 2020 1,524 (ао, ап) — див-д 2021