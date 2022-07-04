МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса — в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии оценили, сколько стране будет стоить отказ от российского газа

Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали, напротив, профицит — на уровне 2,7 миллиарда евро. По данным Блумберг, дефицит был зафиксирован в Германии впервые с 1991 года.

Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%. Импорт в то же время вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, аналитики ожидали рост также на 0,9%. В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.