АНКАРА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает от России ответа на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Решения по задержанному российскому судну в Турции еще нет, заявил источник

Ранее Эрдоган сказал, что в ближайшее время планирует телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Зеленским "по зерновому коридору". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отметил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с турецким лидером.

По мнению Чавушоглу, старт механизма по работе зернового коридора зависит от ответа России.

"Есть план ООН, мы считаем его приемлемым и объективным, он снимет обеспокоенности России, в том числе по вопросам страховки, сервиса, банковых процессов. Около 40 стран 50% своей потребности в зерне обеспечивают из России и Украины. Для обсуждения деталей плана ООН нужно, чтобы Россия сказала "да". Мы сказали российским партнерам, что в двустороннем формате решить вопрос невозможно, поэтому нужно решать через механизмы ООН. Наш господин президент заявил о намерении обсудить вопрос с лидерами, мы хотим помочь решению проблемы, которое было бы приемлемым и для России, и для Украины", — сказал он в интервью телеканалу NTV.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.