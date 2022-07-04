ЦЮРИХ, 4 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны. Цены на нефтепродукты в Швейцарии выросли на 48,4% в июне

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2022 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 104,5 пункта (декабрь 2020 года — 100). Инфляция составила +3,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года", — говорится в сообщении ведомства.

Рост инфляции связан, в том числе с увеличением стоимости импортных товаров, которые за год подорожали на 8,5%. Цены на швейцарскую продукцию выросли на 1,7%.

Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.

Ранее Национальный банк Швейцарии повысил прогноз по инфляции на текущий год до 2,8% с 2,1%, на следующий год — до 1,9% с 0,9%, на 2024 год — до 1,6% также с 0,9%.