ВАРШАВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times. Лавров назвал цели западных санкций

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

"Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении РФ рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и "привести к ее изоляции".

"К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти", — признал он.

Моравецкий назвал это серьезной проблемой, "ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах".