ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022", что определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке. Мишустин отметил адаптивность российской промышленности

"У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", — сказал он.

Мишустин заявил, что России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт.

"Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт", — сказал премьер.

По его словам, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

Мишустин рассчитывает, что общими усилиями будут выработаны предложения, как промышленности РФ эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы.

"Рассчитываю, что общими усилиями экспертов, предпринимателей, представителей органов власти в ходе предстоящих обсуждений будут выработаны предложения, как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы", — сказал он и напомнил, что тема выставки в этом году — "Промышленный переход".

Премьер также подчеркнул, что Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей.

"У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", — пояснил он.

Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней анонсировано участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями ждут участников из 25 стран мира.