МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Обнаружение на территории Турции крупных мировых запасов редкоземельных элементов еще не означает, что Анкара станет их крупнейшим экспортером на мировом рынке: все будет зависеть от возможностей разработки, наличия инвестиций и технологий для производства чистых элементов, прокомментировал РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. СМИ: в Турции нашли запасы редкоземельных элементов на тысячу лет

Издание Türkiye ранее в понедельник сообщило, что в турецком Эскишехире обнаружены запасы редкоземельных элементов в объеме 694 миллиона тонн, что способно удовлетворить мировые потребности на 1000 лет.

"Турция может заявлять об обнаружении такого крупного месторождения. Но это совершенно не означает, что страна станет крупнейшим поставщиком этих металлов на глобальном рынке", — сказал Сидоров.

По его словам, все зависит от возможностей разработки месторождения, технологических и геологических особенностей, наличия инвестиций и технологий для производства чистых элементов, а не от состава смеси.

Проблема редкоземельных элементов, отметил эксперт, не в объеме запасов или в нехватке таких элементов для современной мировой экономики, а в сложности их выделения. "Эти металлы, как правило, содержатся в сочетании друг с другом, покупателям нужен чистый элемент, а выделить его для последующей продажи требует наличия современных технологий и больших затрат", — сказал Сидоров.

Эксперт напомнил, что Китай несколько лет назад заявлял о том, что обнаружил у себя крупнейшее в мире месторождение газа. Однако это не сделало КНР ведущим экспортером данного сырья на мировой рынок: извлечение газа в этом месте очень сложно, технологий для его добычи именно на этом месторождении пока не созданы, отметил собеседник.