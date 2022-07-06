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Алиханов рассказал о переговорах с новыми возможными партнерами "Автотора"
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Губернатор Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем... ПРАЙМ, 06.07.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, переговоры, кнр, автотор, антон алиханов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем.
Отвечая на вопрос, с кем ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией "Автотор", губернатор сказал: "Это азиатские партнеры".
В том числе, по его словам, речь идёт о китайских партнёрах.
Ранее Алиханов заявлял, что у " Автотора" подписано два специальных инвестиционных контракта. Обязательства компании составляют 32 миллиарда рублей, 10 из них уже проинвестированы.
Руководство "Автотора" сообщало, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.
Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.