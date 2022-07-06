МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что новые партнеры могут появиться у калининградского автомобильного завода "Автотор", ведутся переговоры в том числе с Китаем. "Газпром" ответил на решение Австрии по газохранилищу в Хайдахе

Отвечая на вопрос, с кем ведутся переговоры о сотрудничестве с компанией "Автотор", губернатор сказал: "Это азиатские партнеры".

В том числе, по его словам, речь идёт о китайских партнёрах.

Ранее Алиханов заявлял, что у " Автотора" подписано два специальных инвестиционных контракта. Обязательства компании составляют 32 миллиарда рублей, 10 из них уже проинвестированы.

Руководство "Автотора" сообщало, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.