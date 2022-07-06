МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение требований законодательства к установке техсредств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в России. Госдума приняла закон о создании отечественного аналога App Store

КоАП дополняется новой статьей 13.42.1, которая устанавливает штрафы за нарушение требований к пропуску трафика через средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России интернета и сети связи общего пользования.

При нарушении оператором связи этих требований следует наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей на должностных лиц, от 50 до 100 на индивидуальных предпринимателей (ИП; от 500 до одного миллиона рублей на юрлиц.

При повторном правонарушении грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей; от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для юрлиц.

Статья 13.42 КоАП излагается в новой редакции и предусматривает увеличение штрафа до 50 тысяч рублей для должностных лиц; до 100 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до одного миллиона рублей для юрлиц за нарушение требований закона к установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории России и сети связи общего пользования либо техсредств для контроля за соблюдением операторами связи, собственниками, иными владельцами сетей связи требований, которые предусматривают ограничение доступа к информации.

При повторном совершении правонарушения предусматривается увеличенные штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц; от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей; от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для юрлиц.