МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении закон, который был внесен кабмином, о праве правительства России регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска. Госдума разрешила преобразование иностранных компаний недр в российские ООО

"При введении специальных мер в сфере экономики правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", — сообщается в тексте проекта.