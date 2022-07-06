МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московский суд признал виновным топ-менеджера "Аэрофлота" Владимира Александрова в хищении у компании более 250 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот" получит половину субсидий на поддержку полетов по России

"Суд установил: Александров и Давыдова, Сливко и Кибец совершили мошенничество каждый путем обмана, злоупотреблением доверия", — следует из приговора судьи Гагаринского суда.

В ходе рассмотрения дела прокурор просил приговорить Александрова и трех других фигурантов (бывшую начальницу одного из отделов авиакомпании Татьяну Давыдову, адвокатов Александра Сливко и Дину Кибец) к девяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму один миллион рублей.

Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.

По версии следствия, Александров и адвокаты Сливко и Кибец в 2016 году заключили четыре договора об оказании юридической помощи "Аэрофлоту" и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в таких договорах отсутствовала, поскольку этими вопросами занимались сотрудники юридического департамента перевозчика. Таким образом фигуранты дела через подложные акты о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах произвели в течение трех лет незаконное перечисление на счета адвокатов более 250,66 миллиона рублей, отмечал Следственный комитет.