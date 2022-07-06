МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на 11,77%, сообщил в среду Росстат. Борщевой набор в России снова подешевел

"За период с 25 июня по 1 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июля – 100,20%, с начала года – 111,77%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, в течение трех недель до этого фиксировалась дефляция.

"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля – плюс 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно в июле)", — отметил в своем комментарии Росстат.

По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе снизились цены на капусту белокочанную – 13,8%, картофель – 7%, свеклу столовую – 6,3%, помидоры – 5,6%, лук – 3,6%, бананы – 3,4%, морковь – 3,0%, огурцы – 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стала вермишель — цены на нее в среднем выросли на 0,56% (на прошлой неделе вермишель дешевела — на 0,48%; с начала года — рост на 16,55%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: маргарин (+0,47%), соль (+0,38%), печенье (+0,19%).

Снижение цен произошло по 21 наименованию продуктов. Сильнее всего вновь подешевел сахар — цены на него снизились на 2,23%. Кроме этого, снизились цены на крупу гречневую – на 0,7%, яйца куриные и консервы овощные для детского питания – на 0,4%, баранину и молоко стерилизованное – на 0,3%, свинину, мясо кур, рыбу мороженую и масло подсолнечное – на 0,2%, говядину, сосиски, сардельки, масло сливочное, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено, водку – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: пеленки для новорожденных — на 0,67%, шампунь — на 0,47%, спички и туалетное мыло — на 0,41%, зубные щетки и зубная паста — на 0,39% и 0,37% соответственно. При этом цены на стиральный порошок снизились на 0,38%, туалетную бумагу — на 0,1%.

Снижение цен на электропылесосы замедлилось до 0,4% после снижения на 1% неделей ранее, продолжили дешеветь смартфоны — на этот раз на 0,1% (после снижения на 0,16% на минувшей неделе). Рост цен на телевизоры замедлился — до 0,13% с 0,31%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,03%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Также Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,61%), аллохол (на 0,15%), нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" (на 0,51%) и мазь "Левомеколь" (на 0,19%), прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели.