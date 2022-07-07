МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство в четверг обсудит законопроект о ратификации договора между Россией и Белоруссией 2022 года, направленного на гармонизацию таможенного законодательства и сотрудничество в таможенной сфере. Об этом заявили в пресс-службе органа исполнительной власти. Правительство обсудит меры по борьбе с мошенничеством при переводе денег

"На заседании планируется рассмотреть вопросы… ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и сотрудничестве в таможенной сфере", — отметили в пресс-службе.