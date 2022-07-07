МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединятся в новый тип юридического лица – государственный внебюджетный фонд, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Глава Минтруда рассказал, как решение об индексации увеличит пенсии

"Для социального фонда вводится новая организационно-правовая форма "государственный внебюджетный фонд" среди сегодняшних государственных учреждений, то есть это новый тип юридического лица. Называется государственный внебюджетный фонд", — сказал Пудов.

Он отметил, что все точки уже существующих фондов никуда перемещать не будут.

"Мы планируем обязательно в каждом муниципальном районе оставить все точки для населения, то есть мы ни одну точку в регионах для населения, которые есть физически, не убираем. Они останутся в местах доступности", — сказал Пудов.

Также он заявил, что объединение фондов "обеспечит бесперебойность выполнения всех функций, которые есть сегодня" и сделает все социальные услуги более доступными и быстрыми в исполнении.

Пудов уточнил и статус сотрудников государственного внебюджетного фонда. Они будут приравнены к сотрудникам служб или агентств. Законом о государственном внебюджетном фонде им будут предоставлены права на жилье, медобслуживание и, в том числе на медобслуживание в санаториях.