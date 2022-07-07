МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 8 июля проведет очередное совещание к членами кабмина, сообщили в пресс-службе Кремля. В Кремле допустили перенос "Прямой линии" с Путиным на осень

Уточняется, что мероприятие пройдет в онлайн-формате, одной из тем обсуждения станет ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе. С докладами на эту тему выступят председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, глава государства в пятницу в режиме видеосвязи примет участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях.