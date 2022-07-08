ХАБАРОВСК, 8 июл — ПРАЙМ. Добыча золота в Хабаровском крае по итогам пяти месяцев текущего года выросла на 16%, сообщает региональное правительство. Россия надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота

По итогам 2021 года Хабаровский край по добыче золота занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и четвертое — в российском рейтинге. В отрасли реализуется 9 инвестпроектов высокой и средней степени готовности общей стоимостью более 360 миллиардов рублей.

"Общая мощность золото-извлекательных фабрик края — около 9 миллионов тонн переработки руды в год. По итогам работы пяти месяцев 2022 года добыча золота в Хабаровском крае превысила 9,1 тысяч килограмм. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

По данным министра природных ресурсов Хабаровского края Александра Леонтьева, производственные участки предприятий горнодобывающего комплекса края работают в штатном режиме. Отсутствуют просроченные задолженности по налоговым платежам, кредитам. Обеспеченность оборотными средствами и запасами за последние месяцы не изменилась. "Возникший в связи с санкциями вопрос работы канадской компании "Кинросс Голд" разрешился продажей активов. Российский инвестор ПАО "Полюс" продолжит работу по организации разработки месторождения Чульбаткан", — отметил он.

Уточняется, что уже начата работа горно-обогатительной фабрики ООО "Геопроминвест" по переработке хвостов Солнечной обогатительной фабрики бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат. А в IV квартале текущего года планируется ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе.

Сообщается, что горнодобывающая отрасль — одна из флагманских в экономике Хабаровского края. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. Золото по-прежнему остается ключевым полезным ископаемым. Предприятия региона, добывающие цветные металлы, в настоящее время сконцентрированы на извлечении меди в связи с благоприятной конъюнктурой. В этом году ее добыча выросла до 368 тонн. Это больше чем в прошлом в 2,7 раза. Добыча олова составила 1 023 тонны, что чуть ниже уровня 2021 года.

По данным минприроды края, численность работников в горнодобывающей отрасли составляет 11 231 человек, сокращения штата на предприятиях не планируется. Особое внимание в регионе уделяется геологоразведке и развитию минерально-сырьевой базы на перспективу: только за прошедший год инвестиции составили 7,6 миллиарда рублей, из них 336 миллионов — из федерального бюджета, резюмировали власти.