МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совета Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении". Сенаторы запретили оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

В частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в России без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.

Согласно закону, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.

За повторное нарушение предусматривается административный штраф на граждан в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, на юридических лиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. Также за неисполнение обязанности установить программу для электронных вычислительных машин для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет составлять до 1 миллиона рублей.

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов — компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.