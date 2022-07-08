МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Задуманный недоброжелателями экономический блицкриг провалился, России удалось многое сделать благодаря вовремя принятым мерам, заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам ТЭК. Путин заявил о "лихорадке" на мировом энергетическом рынке

"В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством… многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился", — сказал он.

"Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются", — добавил российский лидер.

Он отметил, что некоторые коллеги в правительстве начали поверхностно относиться к мерам, направленным на предотвращение негативных последствий антироссийских санкций: "наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно".

"Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда", — сказал Путин и призвал кабмин тщательно следить за ситуацией, своевременно предлагать и реализовывать необходимые меры. Путин призвал обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.