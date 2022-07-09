КИШИНЕВ, 9 июл — ПРАЙМ. Глава делегации Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что союз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении. Молдавию предупредили о рисках прекращения поставок газа из России

"Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдавия сможет присоединяться к тем или иным санкциям. Госпожа президент упоминала, что, к примеру, в сфере финансов эти санкции соблюдаются", — сказал посол ЕС в эфире телеканала Rlive.

Он отметил, что от стран-кандидатов в ЕС ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к общей внешней политике союза.

По словам Мажейкса, в ЕС понимают и то, что у Молдавии есть свои специфические ситуации и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам. "С другой стороны, думаю, будет важно, как Молдова будет развиваться и в этом направлении", — добавил он.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".