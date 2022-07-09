АШХАБАД, 9 июл — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что темп роста валового внутреннего продукта страны за 6 месяцев 2022 года составил 6 процентов, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Росстат подтвердил оценку роста ВВП в России в первом квартале в 3,5%

Об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие.

"Несмотря на сложности, имеющие место в глобальной экономике, в Туркменистане сохраняется высокий темп роста ВВП, а именно на уровне 6 процентов", — цитирует президента "Нейтральный Туркменистан".

Туркменский лидер коснулся на заседании и вопроса диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на внешние рынки.

"Согласно намеченным планам осуществляется политика диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на мировые рынки. Успешно реализуются проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и другие региональные проекты", — подчеркнул Бердымухамедов.

На заседании было также отмечено, что план по добыче нефти и газового конденсата за 6 месяцев года выполнен на 111,5 процента, по переработке нефти – на 112,1, производству бензина – на 132,9, дизельного топлива – на 115,9, сжиженного газа – на 118,6, добыче природного и попутного газа — на 112,3 и экспорту "голубого топлива" на – 122,4 процента.