АНКАРА, 9 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, подтвердило прогноз как "негативный", сообщил телеканал TRT Haber. Эрдоган рассчитывает взять под контроль инфляцию в Турции

"В своем отчете Fitch Ratings сообщило, что понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B и подтвердило его прогноз как "негативный", — сообщил телеканал.

Агентство считает, что в стране имеются риски "увеличения обратной индексации, дополнительной девальвации лиры".

В своем отчете Fitch отмечает, что ЦБ Турции сохраняет учетную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстрорастущую инфляцию.