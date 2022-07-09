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https://1prime.ru/state_regulation/20220709/837437718.html
Fitch понизило кредитный рейтинг Турции
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https://россиясегодня.рф
. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, подтвердило прогноз как "негативный", сообщил телеканал TRT Haber. "В своем отчете Fitch... ПРАЙМ, 09.07.2022
экономика, новости, fitch, турция, кредитный рейтинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 9 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, подтвердило прогноз как "негативный", сообщил телеканал TRT Haber.
"В своем отчете Fitch Ratings сообщило, что понизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B и подтвердило его прогноз как "негативный", — сообщил телеканал.
Агентство считает, что в стране имеются риски "увеличения обратной индексации, дополнительной девальвации лиры".
В своем отчете Fitch отмечает, что ЦБ Турции сохраняет учетную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстрорастущую инфляцию.