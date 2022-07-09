АНКАРА, 9 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост годовой инфляции в Турции в среднем до 71,4% в 2022 году, её снижение до 57% в 2023 году, сообщил телеканал TRT Haber. Fitch понизило кредитный рейтинг Турции

Институт статистики страны сообщил, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в Турции в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% с 160,76% месяцем ранее.

"Агентство ожидает, что годовая инфляция в Турции вырастет в среднем до 71,4% в 2022 году, и что этот показатель снизится до 57% в 2023 году", — сообщил телеканал.

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 17 лир.