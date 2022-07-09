НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — ПРАЙМ. Издание Newswire сообщило со ссылкой на офис премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, что он готов уйти со своего поста и уступить место общепартийному правительству. В Кремле высказались о кредите Шри-Ланке для импорта топлива

Журналисты пояснили, что Викремесингхе принял данное решение в связи с тем фактом, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову, страну должен посетить директор Всемирной продовольственной программы, а вскоре должен быть завершен отчет МВФ о приемлемом уровне задолженности".

"Чтобы обеспечить безопасность граждан, он согласен с этой рекомендацией лидеров оппозиционных партий", — говорится в заявлении.

Многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки в субботу. Демонстранты прорвали заслоны полиции и захватили президентский дворец вместо запланированного на этот день мирного марша. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.